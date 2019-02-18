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Отвергнутый поклонник разбил иномарку петербурженки

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Житель Санкт-Петербурга не смог смириться с решением девушки, которая отказала ему в симпатии, и ради мести разбил её Volkswagen Polo. По информации городской прокуратуры, в июле 2018 года он несколько раз ударил по кузову автомобиля.

На крыше, заднем крыле, крышке багажника и переднем крыле иномарки появились вмятины. Сумма причиненного ущерба оценивается в примерно 78 тыс. рублей, отмечает телеканал «78».

Пушкинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении отвергнутого поклонника. Его обвиняют по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

Напомним, в селе Черный Яр в Астраханской области мужчина избил 60-летнюю тещу, которая отказывалась впустить его в свой дом и назвать местонахождение дочери. От полученных травм женщина скончалась. Подозреваемый задержан. 

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