Отвергнутый поклонник разбил иномарку петербурженки

Житель Санкт-Петербурга не смог смириться с решением девушки, которая отказала ему в симпатии, и ради мести разбил её Volkswagen Polo. По информации городской прокуратуры, в июле 2018 года он несколько раз ударил по кузову автомобиля.

На крыше, заднем крыле, крышке багажника и переднем крыле иномарки появились вмятины. Сумма причиненного ущерба оценивается в примерно 78 тыс. рублей, отмечает телеканал «78».

Пушкинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении отвергнутого поклонника. Его обвиняют по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

Напомним, в селе Черный Яр в Астраханской области мужчина избил 60-летнюю тещу, которая отказывалась впустить его в свой дом и назвать местонахождение дочери. От полученных травм женщина скончалась. Подозреваемый задержан.