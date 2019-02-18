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Заблудившегося в лесу ребенка спасли на Кубани

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В Апшеронском районе Краснодарского края сотрудники «Кубань-СПАС» нашли десятилетнего мальчика, который пошел с друзьями на пикник и рыбалку, но сначала застрял в иле, а потом потерялся.

Как сообщает пресс-служба аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС», инцидент произошел днем 16 февраля в районе поселка Нефтегорск. Двое мальчиков и две девочки в возрасте от семи до 11 лет отправились на пикник с рыбалкой на ручье. Во время ловли рыбы один из ребят застрял в иле в овраге и не смог выбраться. Он попросил друзей позвать взрослых, но те пришли домой и ничего не сказали родителям.

В лесу мальчик смог выбраться из ила, но затем потерялся. Он бродил по лесу до вечера, пока его не стали искать родители. Тогда от сопровождавших его детей они узнали, что сын остался в лесу. Были вызваны спасатели, которые организовали поиски. Ребенок был найден через 40 минут. В общей сложности он провел в лесу один около пяти часов.

Выяснилось, что сопровождать детей в их походе должна была одна из матерей, но в последний момент у нее изменились планы, пишут «Кубанские новости».

С мамой пропавшего мальчика произошел сердечный приступ. На данный момент ее состояние расценивается как удовлетворительное.

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