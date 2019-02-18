Универсальные дома быта построят в Севастополе к лету

Власти Севастополя готовы выделить земельные участки под строительство универсальных домов. Первые пять типовых конструкций должны появиться в городе до 1 июня.

Площадь каждого дома быта составит до 100 кв. м. Места в типовых конструкциях предлагается выделять по льготной ставке представителям малого бизнеса. Предприниматели получат возможность оказывать услуги по ремонту обуви, химчистке, ремонту техники. Дома быта планируют разместить во всех районах города, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Места под дома быта будут выбраны с учетом мнения горожан. В управлении потребительского рынка и лицензирования уточнили, что розничной торговли в домах быта не будет. Конструкции для бытовых центров подготовят в течение 2–3 месяцев, к 1 июня планируется открытие пяти домов.