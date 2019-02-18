Девочка пострадала в Тюмени при падении с крыши в сугроб

В Тюмени 12-летняя девочка получила травмы во время прыжка с крыши сарая в сугроб. У пострадавшей выявили перелом грудных позвонков.

По данным очевидцев, девочка неудачно приземлилась при прыжке с крыши сарая в сугроб. Очевидцы заметили, что у подростка возникла проблема с дыханием. Местные жители вызвали скорую помощь. Медики переместили ребенка на спинальный щит, чтобы исключить осложнение травмы. Об этом пишет megatyumen.ru.

В больнице при обследовании врачи выявили у девочки неосложненный перелом грудных позвонков. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пятилетний ребенок получил травму головы при прыжке в бассейн с поролоном в батутном центре. Пострадавший столкнулся с другим ребенком. По данному факту возбуждено уголовное дело.