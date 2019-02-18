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Режим ЧС объявлен в Ставрополе из-за штормового ветра

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Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Ставрополя из-за ураганного ветра, который бушует второй день и уже вызвал разрушения.

В воскресенье, 17 февраля, и в ночь на 18 февраля на городских улицах упали около 50 деревьев, оборваны десятки линий электропередачи. Повреждены крыши школы № 11 и колледжа сервисных технологий и коммерции, а также две остановки общественного транспорта, передает NewsTracker.

Деревья с дорог убирают 15 аварийных бригад ЖЭУ, еще 14 групп энергетиков восстанавливают оборванные провода. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного устранения последствий.

Напомним, на всей территории Коми действует штормовое предупреждение. Ожидается усиление северного, северно-западного ветра до 19 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости до 1 км.

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