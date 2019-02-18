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Проход к главной смотровой площадке Владивостока закрыли из-за сноса вуза

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Во Владивостоке ограничили доступ к главной смотровой площадке города на сопке Орлиное Гнездо. Причиной стал снос старого здания Дальневосточного государственного технического университета.

Сейчас видовая площадка полностью окружена заборами, на воротах висят замки, установлены запрещающие таблички. Ограничение доступа продлится до 10 апреля 2019 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На территории работает спецтехника, ведутся масштабные работы по сносу здания ДВГТУ. На этом месте планируют построить новый инновационный культурно-образовательный театрально-музейный комплекс.

30 января сообщалось о том, что во Владивостоке появится волонтерская служба для помощи туристам. Она получила название «Полосатый навигатор».

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