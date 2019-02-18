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Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в Татарстане

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В Татарстане проводится проверка по факту отравления двух мужчин угарным газом. По предварительной версии, они пользовались газовой горелкой.

Тела погибших обнаружили на улице Загородной в Бавлах. По данным спасателей, двое мужчин проводили строительные работы и обогревались газовой горелкой. Ночью огонь в горелке потух, в результате мужчины 1961 и 1969 годов рождения отравились газом. Об этом пишет InKazan.ru.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области двое детей погибли от отравления угарным газом. По версии следствия, в частном доме была закрыта заслонка от печи. Угарный газ скапливался в доме из-за отсутствия тяги.

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