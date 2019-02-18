Педагог ИТМО рассказала об эвакуации учеников при обрушении здания

Преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко, которая вывела группу учащихся санкт-петербургского университета (ИТМО) во время частичного обрушения здания, рассказала об эвакуации.

По словам педагога, о подозрительном треске ей сказал один из учеников, после чего она решила выйти из кабинета и проверить коридор. Услышав неестественный шум, Кальниченко позвонила в МЧС, собрала вещи и закрыла класс.

Когда шум прекратился, преподаватель повела студентов к аварийной лестнице, попросив дышать через шарфы и шапки и включить фонарики. Чтобы не потеряться в практически нулевой видимости, ученики поочередно звали друг друга. На улице Кальниченко пересчитала студентов и попросила их позвонить родителям.

«Мы все пересчитались, даже сфотографировались на память, потому что были все в пыли, и я отпустила их домой, сама осталась на месте события», — цитирует преподавателя Пятый канал.

О спасении Юлией Кальниченко учеников ранее рассказала абитуриентка университета.

Обрушение в пятиэтажном здании национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) произошло 16 февраля. В помещении рухнули плиты перекрытия с пятого по второй этаж. Всего из здания вывели 86 человек, никто не пострадал.

Причиной происшествия стало неправильное складирование строительных материалов и перегруженность конструкций. Возбуждено уголовное дело.