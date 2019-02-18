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Лавров призвал США предоставить данные о задержанных в Сирии террористах

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Соединенные Штаты должны раскрыть информацию о 800 задержанных в Сирии террористах, которые, по словам президента США Дональда Трампа, являются гражданами стран Европы. Такое заявление сделал в понедельник, 18 февраля, глава МИД России Сергей Лавров.

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«Эти лица являются подозреваемыми в терроризме, они являются иностранными террористами-боевиками. Именно такой термин закреплен в резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.

Министр пояснил, что в резолюции имеется четкий перечень шагов, которые нужно предпринимать в отношении этих лиц, когда они попадают в руки государств, воюющих против терроризма.

«Первый неотъемлемый шаг — это транспарентность и передача данных на этих лиц», — цитирует российского дипломата ТАСС.

16 февраля американский президент Дональд Трамп призвал европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию «взять обратно» сотни захваченных в САР террористов группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и предать их суду. В противном случае он пригрозил их отпустить. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон не хочет наблюдать за тем, как боевики проникают в Европу.

Соединенные Штаты и их союзники начали в Сирии военную операцию против террористов ИГ в 2014 году без согласия официального правительства страны. В декабре прошлого года американский лидер объявил о победе над боевиками в арабской республике, и анонсировал скорый вывод войск США из страны. Сроки ухода военнослужащих постоянно откладывались. Позже Белый дом не исключил, что часть военных останется в САР. 16 февраля американский вице-президент Майк Пенс сказал, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после вывода войск из Сирии.

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