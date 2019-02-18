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Карантин объявили в трех школах Брянской области

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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Брянской области превысил эпидемический порог на 55%. В регионе три школы закрыли на карантин.

Учебный процесс приостановлен в двух школах Брянска и одной школе Климовского района. Еще в девяти учебных заведениях на карантин закрыты 24 класса. Ограничительные меры введены в детском саду в Новозыбкове, пишет NASHBRYANSK.RU.

По данным медиков, за неделю с симптомами гриппа и ОРВИ обратились более 11 тыс. пациентов.

Ранее из-за вирусов ОРВИ и гриппа на карантин были закрыты все школы в Новгородской области.

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