Почти 25 населенных пунктов может подтопить весной в Удмуртии

Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидают с 20 по 29 апреля. Как сообщил первый замначальника регионального ГУ МЧС Евгений Шутов, в районе возможного подтопления расположены 24 населенных пункта.

Среди них нет поселений, жители которых могут оказаться изолированными из-за большой воды. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Уточненный прогноз подготовят к концу марта, добавил Шутов. Напомним, весной 2016 года в Балезино пришлось ввести режим ЧС из-за разрушенной дамбы.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в прибрежном байкальском поселке Култук в Иркутской области. Поднявшаяся в двух реках вода затопила приусадебные участки, сообщалось 13 февраля. В результате промерзания русла рек Медлянка и Тиганчиха произошел выход воды на лед. На затопленных участках проживают 63 человека, в том числе 21 ребенок.