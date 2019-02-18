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Пассажирка пострадала при столкновении двух такси в Уссурийске

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В Уссурийске столкнулись два автомобиля такси. Пострадала пассажирка одного из них. Женщина была госпитализирована с переломами, ушибами и черепно-мозговой травмой.

Как сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска, авария произошла в пятницу, 15 февраля, на улице Воровского. Водитель такси Toyota Prius, мужчина 1966 года рождения, не выполнил требования дорожного знака и не уступил дорогу другому автомобилю такси такой же марки.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка одной из машин. Женщина 1967 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лобной теменной области и закрытый перелом пяти-шести ребер. Она была госпитализирована.

7 февраля в подмосковной Щербинке пассажир такси попытался задушить водителя из-за резко возникшей неприязни. Мужчина сел на заднее сиденье, а через некоторое время внезапно накинул таксисту на шею веревку и пытался задушить. От неожиданности водитель потерял управление, наехал на ограждение, после чего смог оказать сопротивление.

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