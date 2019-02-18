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Новая партия автомобилей скорой помощи прибыла в Приморье

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В Приморский край поступила очередная партия автомобилей скорой медицинской помощи. 24 машины были распределены в медучреждения девяти районов края. Вручение ключей и документов, которое провел глава региона Олег Кожемяко, состоялось в воскресенье, 17 февраля.

Как сообщает сайт администрации края, новая техника оснащена всем необходимым, уже прошла техническую подготовку и готова выйти на линию. 24 автомобиля распределят между автопарками Уссурийска, Артема, Находки, Владивостока, Лесозаводска, Дальнегорска, Дальнеречинска, а также шести районов края.

В ходе вручения губернатор отметил, что скорая медицинская помощь является первым звеном в здравоохранении, которое должно быть оснащено новыми современными автомобилями. Вся заступившая на службу техника отечественного производства марок «УАЗ» и «ГАЗ», пишет ИА UssurMedia.

Главный врач уссурийской скорой медицинской помощи Александр Федейкин рассказал, что на сегодняшний день на территории края действует свыше 350 машин «скорой». В последние годы транспорт постоянно обновляется, на линии выходят оборудованные по последнему слову техники машины. Также он отметил, что острая проблема с транспортом сейчас отсутствует.

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