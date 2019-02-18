Врио главы Челябинска пообещал санкции за плохую уборку снега

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов отчитал городские службы за неубранный снег. Дорожников, пытающихся экономить на расчистке, ждут санкции. По словам Елистратова, из-за плохого состояния улиц его дочери приходится нести ребенка в детский сад на руках.

«Мы включили все подразделения, которые за это отвечают, и управление благоустройства, и жилищную инспекцию, для того чтобы те подрядчики, которые считают, что на этом надо экономить, получили своевременные финансовые санкции. Такие меры есть и будут», — цитирует врио главы города 1obl.ru.

На минувшей неделе заместитель главы Челябинска Наталья Котова пожаловалась на недостаточно быструю уборку больших скоплений снега.

Как сообщалось 14 февраля, в Нижнем Новгороде выявлены факты несвоевременной уборки снега. Управление административно-технического и муниципального контроля возбудило 264 административных дела. Ведомство уточняет, за период с 1 по 7 февраля обнаружено более 1,2 тыс. случаев плохой расчистки улиц.