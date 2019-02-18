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Врио главы Челябинска пообещал санкции за плохую уборку снега

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Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов отчитал городские службы за неубранный снег. Дорожников, пытающихся экономить на расчистке, ждут санкции. По словам Елистратова, из-за плохого состояния улиц его дочери приходится нести ребенка в детский сад на руках.

«Мы включили все подразделения, которые за это отвечают, и управление благоустройства, и жилищную инспекцию, для того чтобы те подрядчики, которые считают, что на этом надо экономить, получили своевременные финансовые санкции. Такие меры есть и будут», — цитирует врио главы города 1obl.ru.

На минувшей неделе заместитель главы Челябинска Наталья Котова пожаловалась на недостаточно быструю уборку больших скоплений снега.

Как сообщалось 14 февраля, в Нижнем Новгороде выявлены факты несвоевременной уборки снега. Управление административно-технического и муниципального контроля возбудило 264 административных дела. Ведомство уточняет, за период с 1 по 7 февраля обнаружено более 1,2 тыс. случаев плохой расчистки улиц.

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