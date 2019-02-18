Лесничих Уссурийска научили пользоваться квадрокоптерами

В Уссурийске состоялся первый крупный семинар по применению беспилотных летательных аппаратов в лесном хозяйстве. Обучение прошли преподаватели института лесного и лесопаркового хозяйства из Уссурийска и студенты природоохранной дружины «Тис», сообщает пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА).

Курсы повышения квалификации прошли на базе Центра инноваций лесного хозяйства ПГСХА с 5 по 8 февраля. Они были организованы по инициативе и при поддержке амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России), пишет ИА UssurMedia.

Предполагается, что квадрокоптеры помогут решать некоторые задачи в лесном хозяйстве. Например, с помощью них можно оперативно провести осмотр мест рубок, поиск редких видов, оценку брошенной древесины.

В общей сложности обучение по обращению с беспилотными летательными аппаратами прошли 32 человека из Приморского и Хабаровского краев. Каждый из участников по итогам курсов сдавал зачеты.