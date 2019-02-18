Прямой эфир

Трехлетняя девочка пострадала при нападении лошади в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Соль-Илецке (Оренбургская область) правоохранительные органы начали проверку по факту получения травм трехлетней девочкой. Ребенка в лицо лягнула лошадь.

Девочку с ушибленной раной лица в больницу доставили родители. Со слов родственников установлено, что ребенок пострадал во дворе собственного дома. Девочку в лицо лягнул жеребенок, сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего полиция проводит проверку, на основании которой будет приниматься процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пятилетний ребенок пострадал в батутном центре. Мальчик прыгнул в бассейн с поролоном и столкнулся с другим ребенком. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казани упавшая из-за толчка пенсионерки девочка сломала руку
Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017