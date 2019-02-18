Трехлетняя девочка пострадала при нападении лошади в Оренбуржье

В Соль-Илецке (Оренбургская область) правоохранительные органы начали проверку по факту получения травм трехлетней девочкой. Ребенка в лицо лягнула лошадь.

Девочку с ушибленной раной лица в больницу доставили родители. Со слов родственников установлено, что ребенок пострадал во дворе собственного дома. Девочку в лицо лягнул жеребенок, сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего полиция проводит проверку, на основании которой будет приниматься процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пятилетний ребенок пострадал в батутном центре. Мальчик прыгнул в бассейн с поролоном и столкнулся с другим ребенком. Возбуждено уголовное дело.