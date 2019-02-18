Мурманские власти предупредили о спуске лавины с горы Юкспорр

Очередной принудительный спуск лавин запланирован в Хибинах Мурманской области. Специалисты будут работать в районе горы Юкспорр. Они начали спуск еще накануне, 17 февраля.

Активная фаза операции, которая предполагает использование взрывчатых материалов, запланирована на 18 февраля. Граждан просят быть внимательными и избегать попадания в опасную зону, сообщает ИА «Би-порт».

С начала зимы в Хибинах сошла 81 лавина. 22 из них спустили принудительно. Обычно перед началом спуска звучит звуковой сигнал. На время подрыва ограничивается движение транспорта. Обычно это происходит на участке основной автомобильной дороги Кировск–Кукисвумчорр.