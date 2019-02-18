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Ребенок пострадал во время игр в батутном центре в Екатеринбурге

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Уголовное дело возбуждено по факту получения травм пятилетним ребенком в батутном центре в Екатеринбурге. Мальчик столкнулся с другим ребенком в бассейне с поролоном.

Инцидент произошел в батутном парке в Чкаловском районе. По данным правоохранительных органов, пятилетний ребенок пришел с группой подростков. В батутной зоне он прыгнул в поролоновый бассейн и столкнулся с другим ребенком. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В результате столкновения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести. Ребенка доставили в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура проверит действия сотрудников батутного центра.

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