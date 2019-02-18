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Бетонная плита упала на ногу ребенку в московском парке «Зарядье»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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У девятилетней девочки диагностировали перелом ноги после того, как на нее в московском парке «Зарядье» упала бетонная плита. Об этом в понедельник, 18 февраля, рассказал представитель городских медицинских служб.

«Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в полицию поступило сообщение о доставлении девочки... с диагнозом «закрытый перелом ладьевидной и кубовидной костей справа без смещения и гематома правой стопы», — сообщили медики агентству ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 17 февраля. По словам матери, девочка получила травму после того, как ей на ногу упала бетонная плита в «Зарядье». Полицейские начали доследственную проверку. В настоящий момент они изучают записи с камер видеонаблюдения в парке.

9 февраля с крыши одного из домов в Санкт-Петербурге на девятилетнюю школьницу упал фрагмент наледи. Ребенок попал в больницу с травмами головы средней тяжести, следственные органы начали проверку.

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