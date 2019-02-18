Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Тверской области

В Тверской области превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Речь идет о показателях недели с 11 по 17 февраля. Превышение происходит за счет представителей возрастной группы от 15 лет и старше.

Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, высокий уровень заболеваемости отмечается в Спировском, Фировском, Краснохолмском и Калязинском районах. При этом в самой Твери о превышении эпидпорога говорить не приходится.

У заболевших при лабораторной диагностике выявили возбудителей гриппа А. Они идентичны вирусам, входящим в состав вакцины. Также обнаружены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус).

Ранее Роспотребнадзор назвал количество школ и детских садов в России, закрытых для профилактики гриппа и ОРВИ. С 4 по 10 февраля были полностью закрыты 3839 школ и 1078 детских садов.