Около 6 млн рублей направят на ремонт дворов в сахалинском селе

В селе Бошняково Углегорского района Сахалинской области планируют капитально отремонтировать две дворовые территории. Стоимость работ оценили почти в 6 млн рублей.

Ремонт проведут на улице Новостройке, д. 16, 22. Согласно материалам тендеров, работы предусматривают бетонирование, обустройство парковок, тротуаров и бельевых площадок. Также выполнят работы по устройству водосборных сооружений и бордюров, сообщает ИА SakhalinMedia.

Помимо этого, подрядчик должен будет провести озеленительные работы, в том числе установить насыпные клумбы, цветники, вазоны, высадить многолетние цветы и провести другие необходимые работы.

Подрядчиков планируют выбрать 22 февраля и 4 марта. Работы должны начаться 1 мая, а завершить их необходимо к 30 августа. На ремонт из бюджета области направят около 6 млн рублей.