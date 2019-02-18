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Производитель SSJ-100 не подтвердил отказ ирландской CityJet от самолетов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), компания «Гражданские самолеты» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), не подтвердила информацию о том, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских лайнеров. 

Ранее в понедельник, 18 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний сообщила, что единственный европейский эксплуатант российских сухих суперджетов — CityJet — «возвращает все семь SSJ-100 лизингодателю — группе «ВЭБ.РФ». Суда летали по маршрутной сети Brussels Airlines. 

«Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ-100 их собственнику не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе «Гражданских самолетов», сообщение приводит ТАСС

Как пояснил производитель, сейчас CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в связи с этим обе компании активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ-100. 

Стоит отметить, что в конце декабря 2018 года президент ГСС Александр Рубцов сообщал, что компания может вовсе прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году как раз из-за смены бизнес-модели. Ирландский перевозчик ушел от программы полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешел на модель «мокрого» лизинга», передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, созданный в России. Он способен выполнять полеты на дальность до 4,6 тыс. км и рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.

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