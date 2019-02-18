Два ребенка погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

В Еманжелинске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в частном доме. Мальчик и девочка отравились угарным газом.

По данным следствия, в доме, где двое детей проживали с матерью, была закрыта заслонка от печи. Из-за отсутствия тяги в доме начал скапливаться угарный газ. Десятилетний мальчик и 13-летняя девочка скончались от отравления, их мать госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Еще одна трагедия произошла в Троицке. Мужчина и его 15-летний сын приехали в дачный дом, чтобы протопить его. Отец уехал на работу, подросток остался в доме. Вернувшись в дом, мужчина обнаружил задымление, его сын, по предварительной информации, отравился угарным газом. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка.