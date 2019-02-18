Прямой эфир

Два ребенка погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Еманжелинске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в частном доме. Мальчик и девочка отравились угарным газом.

По данным следствия, в доме, где двое детей проживали с матерью, была закрыта заслонка от печи. Из-за отсутствия тяги в доме начал скапливаться угарный газ. Десятилетний мальчик и 13-летняя девочка скончались от отравления, их мать госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Еще одна трагедия произошла в Троицке. Мужчина и его 15-летний сын приехали в дачный дом, чтобы протопить его. Отец уехал на работу, подросток остался в доме. Вернувшись в дом, мужчина обнаружил задымление, его сын, по предварительной информации, отравился угарным газом. По факту смерти подростка проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек отравились угарным газом в Воронеже
Три человека погибли от отравления угарным газом в Волгоградской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017