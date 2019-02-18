Скульптура Николая Чудотворца по проекту Конюхова появится в Находке

На сопке Тобольской в Находке планируют установить бронзовую скульптуру Николая Чудотворца высотой в 4 м. Идея установки монумента принадлежит почетному жителю Находки, путешественнику и художнику, священнику Федору Конюхову.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Находкинского городского округа, бронзовая фигура святителя будет установлена на специально обустроенной площадке недалеко от Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Постамент четырехметрового памятника будет достигать 1 м.

Сама скульптура представляет собой фигуру святого в лодке, о борт которой бьется волна. В правой руке у Николая Чудотворца будет мыс Горн, а в левой — парусник. Образ создан по иконе, написанной Федором Конюховым.

По задумке путешественника такие же скульптуры, установленные в Калининграде, Мурманске, Севастополе и Москве, освятят территорию России символическим крестом.

6 февраля сообщалось о том, что Федор Конюхов преодолел половину пути в одиночном путешествии на весельной лодке вокруг света. Путешественник стартовал 6 декабря 2018 года из города Данидин в Новой Зеландии.