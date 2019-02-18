Семилетний ребенок и отец утонули на рыбалке в Астраханской области

Спасатели ищут тело 47-летнего мужчины, утонувшего во время рыбалки в Астраханской области. Его семилетнего сына нашли в воде местные жители.

По данным «Волгоспаса», мужчина с мальчиком отправились на рыбалку на реке Кривая Болда в селе Евпраксино. Позже пустую лодку обнаружили в 150 м от берега, она не была перевернута. Тело семилетнего ребенка нашли местные жители, его капюшоном зацепило за льдину. Поиски мужчины продолжают специалисты водолазно-поисковой группы, пишет «Астрахань-24».

На месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Приморье в акватории Амурского залива пропал мужчина, который отправился на рыбалку на автомобиле. Спасатели обнаружили, что машина провалилась под лед вместе с водителем.