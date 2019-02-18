В России предложили создать национальный институт гастрономии

Ассоциация культурно-гастрономического туризма России предложила создать в стране первый национальный институт гастрономии, который будет заниматься продвижением и популяризацией российской гастрономии за рубежом. Об этой идее рассказала председатель правления Ирина Климкина.

«Наша цель — создать крупнейший в стране «мозговой центр», в котором будут по крупицам собирать и изучать историю и современное состояние русской гастрономии, региональных специалитетов», — цитирует ее «РИА Новости».

Она отметила, что российский институт гастрономии станет шестым в мире после национальных институтов гастрономии в Испании, Франции, Италии, Турции и Индонезии. Инициативу уже поддержали 12 вузов страны, была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители РУДН, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, РГУТИС и других профильных организаций.

По словам Климкиной, новое учреждение будет выполнять задачи по международному позиционированию национальной гастрономии через призму культуры, религии, традиций и обычаев народов России, а также продвижению гастрономических брендов за рубежом и включению их в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, институт будет разрабатывать образовательные стандарты для подготовки профессионалов в отрасли. Председатель правления отметила, что в будущем учреждение позволит реализовать туристический потенциал страны, в том числе в сфере гастротуризма.

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией культурно-гастрономического туризма России в 33 странах, иностранцы считают основными блюдами русской кухни борщ, водку и черную икру.