Прямой эфир

В России предложили создать национальный институт гастрономии

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация культурно-гастрономического туризма России предложила создать в стране первый национальный институт гастрономии, который будет заниматься продвижением и популяризацией российской гастрономии за рубежом. Об этой идее рассказала председатель правления Ирина Климкина.

Блинный Восток: русская кухня завоевывает новые страны
В государствах арабского мира и в Иране растет интерес к борщу и сметане

«Наша цель — создать крупнейший в стране «мозговой центр», в котором будут по крупицам собирать и изучать историю и современное состояние русской гастрономии, региональных специалитетов», — цитирует ее «РИА Новости».

Она отметила, что российский институт гастрономии станет шестым в мире после национальных институтов гастрономии в Испании, Франции, Италии, Турции и Индонезии. Инициативу уже поддержали 12 вузов страны, была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители РУДН, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, РГУТИС и других профильных организаций.

По словам Климкиной, новое учреждение будет выполнять задачи по международному позиционированию национальной гастрономии через призму культуры, религии, традиций и обычаев народов России, а также продвижению гастрономических брендов за рубежом и включению их в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, институт будет разрабатывать образовательные стандарты для подготовки профессионалов в отрасли. Председатель правления отметила, что в будущем учреждение позволит реализовать туристический потенциал страны, в том числе в сфере гастротуризма.

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией культурно-гастрономического туризма России в 33 странах, иностранцы считают основными блюдами русской кухни борщ, водку и черную икру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Магаданский тюлений жир победил в гастрономическом конкурсе
Международная гастрономическая платформа Ikra изменит формат

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017