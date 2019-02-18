Место для установки памятника Нурееву выбрали в Уфе

Власти Уфы определились с местом установки памятника Рудольфу Нурееву. Он будет стоять на аллее у Башкирского — скульпторе Владимира Лобанова и архитектора Леонида Дубинского. Памятник установят у здания, где танцовщик начал свой творческий путь.

Как уточняет ИА «Башинформ», скульптурную композицию изготовят из дымовского гранита. Высота фигуры составит 2,5 м, а высота гранитного постамента — 1 м. Эскиз победил на открытом конкурсе министерства культуры республики в декабре 2016 года. Авторы монумента сообщили, что осталось решить организационные и финансовые вопросы, определить заказчика и сроки реализации проекта.

Ранее сообщалось, что памятник Нурееву установят на улице Заки Валиди, рядом со зданием Социнвестбанка. Бронзовый памятник несколько лет назад выполнил скульптор Зураб Церетели по собственной инициативе. Однако в Уфе его так и не установили якобы из-за того, что жители города без энтузиазма отнеслись к появлению скульптуры. В итоге он появился в Казани.