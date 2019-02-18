Прямой эфир

Место для установки памятника Нурееву выбрали в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Уфы определились с местом установки памятника Рудольфу Нурееву. Он будет стоять на аллее у Башкирского — скульпторе Владимира Лобанова и архитектора Леонида Дубинского. Памятник установят у здания, где танцовщик начал свой творческий путь.

Как уточняет ИА «Башинформ», скульптурную композицию изготовят из дымовского гранита. Высота фигуры составит 2,5 м, а высота гранитного постамента — 1 м. Эскиз победил на открытом конкурсе министерства культуры республики в декабре 2016 года. Авторы монумента сообщили, что осталось решить организационные и финансовые вопросы, определить заказчика и сроки реализации проекта.

Ранее сообщалось, что памятник Нурееву установят на улице Заки Валиди, рядом со зданием Социнвестбанка. Бронзовый памятник несколько лет назад выполнил скульптор Зураб Церетели по собственной инициативе. Однако в Уфе его так и не установили якобы из-за того, что жители города без энтузиазма отнеслись к появлению скульптуры. В итоге он появился в Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм о Рудольфе Нурееве покажут в Уфе
Памятник танцору Нурееву установят в Уфе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017