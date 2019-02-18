Бывший сотрудник ФБР рассказал о недоверии Трампа спецслужбам США

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал о недоверии президента США Дональда Трампа американским спецслужбам.

Так, во время одной из встреч с представителями разведывательного сообщества глава Белого дома отказался верить их докладу о наличии у КНДР ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. По словам Маккейба, американский лидер якобы сказал, что в этом вопросе он больше доверяет президенту России Владимиру Путину, который заверил его в отсутствии у Северной Корее подобных ракет.

«Сотрудники разведки на брифинге ответили, что это не согласуется с разведданными, которыми располагает наше правительство. На что президент ответил:« Мне все равно. Я верю Путину», — заявил Маккейб в интервью CBS News.

“I don’t care. I believe Putin,” Pres Trump allegedly said, rejecting U.S. intelligence regarding North Korean intercontinental ballistic missile capability. McCabe says he heard this from an FBI official who was at the meeting with POTUS. https://t.co/9zmoxrYNjm pic.twitter.com/lo0g9VOMAG — 60 Minutes (@60Minutes) February 18, 2019

По словам бывшего исполняющего обязанности директора ФБР, он был шокирована подобным заявлением Трампа, так как данная позиция президента практически сводит на нет всю работу сотрудников спецслужб, которые помогают руководству страны «принимать политические решения».

13 февраля Трамп заявил, что комитет по разведке сената Соединенных Штатов не доказал факт сговора его предвыборного штаба с российскими властями.

В настоящее время в США ведется сразу несколько расследований вмешательства России в американские выборы 2016 года. Спецкомитет по разведке нижней палаты американского парламента завершил свое разбирательство в марте прошлого года, не найдя свидетельств сговора. Расследование продолжают вести ФБР, комитет по разведке сената, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, назначенного министерством юстиции.

Маккейб исполнял обязанности директора Федерального бюро расследований после того, как в мае 2017 года Трамп отправил в отставку Джеймса Коми. Именно, как утверждал глава Белого дома, отдал приказ провести два расследования против президента и его связей с Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала все обвинения в попытках вмешательства в выборы разных стран, в том числе в США, обращая внимание на то, что ни одно заявление не было подкреплено какими-либо доказательствами.