Суд в Карелии оштрафовал военнослужащего по делу о дедовщине

Военнослужащего, который издевался над сослуживцами, оштрафовали. Такое решение вынес Петрозаводский гарнизонный военный суд. Подсудимый признан виновным и должен заплатить 25 тыс. рублей.

Как говорится в материалах дела, обвиняемый проходил службу в одной из частей Петрозаводского гарнизона. Он применил насилие к трем рядовым в июле, сентябре и октябре 2018 года. Одного он избил, второго, угрожая расправой, заставил пробежать 3 км в бронежилете, а затем держать табурет на вытянутых руках. Третьего солдата пнул ногой в живот за отказ вернуть ему долг.

Как отмечает ИА «Карелinform», подсудимый полностью признал вину и, таким образом, суд рассматривал его дело в особом порядке. Также суд учел мнение потерпевших, которые ходатайствовали суд не наказывать их обидчика строго.

Ранее сообщалось, что военнослужащий вооруженных сил Великобритании Инок Момонакайя получил компенсацию от министерства обороны за то, что в армии над ним издевались на почве расизма. Сумма компенсации составила £490 тыс.