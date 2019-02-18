Коммунальная цистерна слила воду на проезжую часть в Саратове

В поселке Семхоз в Саратове водитель ассенизаторской машины опорожнил цистерну прямо на дорогу. Фото случившегося 17 февраля появились в социальных сетях.

На снимках заметно, как водитель автоцистерны без опознавательных знаков останавливается на встречной полосе движения и открывает вентиль емкости. В итоге большое количество жидкости оказывается на проезжей части, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Отмечается, что 1-й проезд Танкистов, где произошел инцидент, имеет сильный уклон. Вода разлилась на полосах движения, которые идут вниз. Автомобилисты отмечают, что после такой «обработки» дорога наверняка станет скользкой для автомобилистов.

Ранее сообщалось об обрушении кирпичной кладки из-под аварийного двухэтажного жилого дома в центре Саратова. По предварительным данным, причиной стало то, что чердачная кладка не выдержала тяжести снега.