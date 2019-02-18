Москвичам дали советы по борьбе с депрессией

Эксперты дали советы москвичам, как справиться с зимней депрессией. Лучше всего избавиться от хандры помогут правильный режим сна, частые прогулки на свежем воздухе, любимое занятие и своевременное посещение врача. Об этом рассказал завотделением психотерапевтической помощи и соцработы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.

В разговоре с агентством городских новостей «Москва» специалист указал также на важность физической активности, сбалансированного питания, соблюдения распорядка дня и отказа от алкоголя.

«С психологической точки зрения важно наличие близкого поддерживающего окружения, включенность в любимое дело, способность осознавать и регулировать собственные эмоции — уметь отслеживать изменения своего состояния и предугадывать реакцию на изменения внешней среды», — пояснил Чернов.

К первым симптомам депрессии относятся подавленное состояние и перепады настроения, снижение концентрации внимания, нарушения сна и аппетита. При наличии какого-либо из признаков следует обратиться к психологу.

Также для избавления от депрессии специалисты порекомендовали есть грецкие орехи. Так, люди, употреблявшие более 24 г этого продукта в день, сталкивались с депрессией на 26% реже.