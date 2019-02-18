«Мосгортранс» советует москвичам выезжать на работу заранее из-за закрытых станций метро

Заранее планировать маршрут до работы и выйти утром пораньше на 10 минут. Такой совет дают москвичам в связи с закрытием пяти станций красной ветки метро.

Часть Сокольнической линии перекроют до 24 февраля. 9 дней не будут работать станции:

«Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского».

На этих участках запущено 230 бесплатных автобусов.