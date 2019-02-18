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Пилоты двух томских компаний работали без аттестаций

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Без обязательной аттестации работали четыре пилота ООО «Авиа-Сибирь», зарегистрированного в Томске, и ООО «Авиакомпания «Стрежевское Авиапредприятие». Это выяснилось во время проверки томской транспортной прокуратуры. Руководителей авиапредприятий оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Как сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, выявлены случаи допуска к работе лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности, которые не прошли предусмотренную законом подготовку и аттестацию.

На данный момент обе авиакомпании уведомили надзорное ведомство о начале процедуры аттестации пилотов.

Агентство напоминает, что в 2016 и 2017 годах ООО «Авиа-Сибирь» занималось перевозками санитарной авиации региона по заказу областной клинической больницы.

В 2018 году контракт начала исполнять компания АО «Русские Вертолетные системы».

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