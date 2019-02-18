Озвучившего ролики ИГ гражданина Канады задержали в Сирии

Озвучивший на английском языке видеоролики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) боевик задержан в Сирии.

Как сообщает газета New York Times, он является гражданином Канады. 35-летний Мохаммед Халифа был схвачен в январе н и сейчас содержится под стражей.

Как отмечает газета, он родился в Саудовской Аравии, однако еще в детстве переехал в Торонто, где научился говорить на английском языке без акцента, передает «Газета.ру».

В Канаде будущий боевик также получил образование в области компьютерных технологий и работал в сфере IT. Он стал сторонником ИГ после прослушивания лекций.

По словам Халифа, он был «просто голосом», работал в студии и лишь озвучивал отснятые ролики. При этом боевик признался, что не сожалеет о своей деятельности.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали одну из лидеров законспирированной ячейки ИГ, собиравшую деньги для боевиков от Москвы до Томска. Отмечается, что женщина также планировала уехать в Сирию, чтобы совершить теракт.