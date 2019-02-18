Госкомиссия одобрила испытания ракетного комплекса «Авангард»

Государственная комиссия по итогам последних испытаний рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Третий по счету испытательный пуск «Авангарда» прошел 26 декабря прошлого года на полигоне Кура в Камчатском крае. Блок достиг скорости в 27 Махов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в госкомиссии удовлетворены ходом испытаний гиперзвукового блока, в ходе которых «были выполнены все требования тактико-технического задания».

«Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН», — сообщил собеседник агентства.

О разработке системы вооружений «Авангард» рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта прошлого года. Глава государства представил и другие образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

Возможности крылатого блока системы «Авангард» позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. Так, ракеты способны летать в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающей звуковую.