В Японии запланировали визит Трампа на май

Президент США Дональд Трамп может приехать в Японию с официальным визитом в мае этого года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на японскую газету Sankei, японские власти рассматривают вариант визита Трампа с 25 по 28 мая.

Планируется, что президент США проведет переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, а также встретится с новым императором Японии Нарухито, который должен взойти на престол 1 мая.

15 февраля стало известно, что Абэ от лица страны выдвинул Трампа кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Позднее выяснилось, что японский премьер написал письмо в Нобелевский комитет по просьбе Вашингтона.