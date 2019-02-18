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Российские программисты предупредили о кибератаках на нейроимпланты

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Фото: Global Look Press/Simone Brandt
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Российские программисты из «Лаборатории Касперского» совместно с учеными группы функциональной нейрохирургии Оксфордского университета приступили к работе по устранению уязвимостей, найденных в работе нейроимплантов.

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Современные методы лечения многих заболеваний предполагают установку в мозг электродов, подключенных к генератору импульсов. Настройки устройства меняет врач с помощью специальных программ. Однако воздействовать на него могут и злоумышленники.

По словам антивирусного эксперта лаборатории Дмитрия Галова, для этого даже не всегда нужно находиться рядом.

«Допустим, кто-то резко изменит частоту генератора импульсов у человека с болезнью Паркинсона в тот момент, когда он ведет машину, — сказал Галов «Известиям». — Это может создать опасную ситуацию на дороге, которая, в свою очередь, приведет к аварии».

Еще больше возможностей воздействия на нейроимпланты появляется у злоумышленников, которые могут близко подойти к атакуемому объекту, отметил эксперт. Таким образом можно разрядить батарею, которая встроена в имплант.

Аналогично можно воздействовать и на кардиостимулятор. Однако пока не было зафиксировано ни одного реального случая эксплуатации подобных уязвимостей для атаки на нейро- и кардиостимуляторы.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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