Ушел из жизни народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана Загир Валитов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщила пресс-служба театра драмы имени Мажита Гафури.

По данным издания Bash.News, артист скончался в Уфе после долгой болезни. Его диагноз не уточняется. Информация о прощании с актером будет размещена позднее.

Почти вся жизнь Загира Валитова была связана с Башкирским театром драмы, в котором он работал с 1970 года. В 1989 году актер был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2000-го стал народным артистом России. Также Валитов был лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева.

Простому зрителю он запомнился ролями в спектаклях «В ночь лунного затмения», «Тополек мой в красной косынке» и «Мой бедный Марат».