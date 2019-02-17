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В Амстердаме реформируют квартал Красных фонарей

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Фото: Global Look Press/Velar Grant
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Мэр Амстердама Фемке Халсема захотела реформировать городской район Де-Валлен, более известный как квартал Красных фонарей, пишет газета DutchNews

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По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является «унизительным» и «недопустимым».

«Обстоятельства, при которых женщины должны выполнять свою работу, ухудшились. Поэтому я могу понять, почему многие амстердамцы думают: мы не хотим, чтобы проституция была такой, какой она должна быть», — сказала градоначальница. 

При этом сама мэр пока не придумала, как реорганизовать район и поэтому рассчитывает на помощь общественности. 

Фемке Халсема стала мэром Амстердама летом 2018 года и с самого начала призывала реформировать центр города вместе с кварталом Красных фонарей, отмечает «360».  

Квартал Красных фонарей расположен в самом центре Амстердама, буквально в пяти минутах ходьбы от центральной городской железнодорожной станции. Первые этажи района занимают кабинки проституток. На сегодняшний день там оборудовано 290 кабинок, в которых работает около 900 человек. Они отдают за аренду кабинок €150 в день и платят налоги.

Проституция в Нидерландах была легализована в 2000 году.

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