Washington Post опровергла причину отказа Науэрт от должности постпреда в ООН

Отказ главы пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт от выдвижения своей кандидатуры на должность постпреда Соединенных Штатов в ООН не связан с появившимися сообщениями о найме на работу няни, которая находится в стране нелегально Об этом написала газета Washington Post 17 февраля.

«Няня находилась в стране на законных основаниях, она была гражданкой Ямайки, ее наняли Науэрт и ее муж 10 лет назад. Науэрты платили ей зарплату наличными. Вскоре они узнали, что няня не платит налоги, и настояли, чтобы она рассчиталась перед государством», — цитирует издание источник, близкий семье Науэрт.

Он также отметил, что глава пресс-службы Госдепа рассказала об этом во время проверки службы безопасности. Науэрт была уверена, что данное обстоятельство не повлияет на ее назначение, сообщает ТАСС.

Ранее 17 февраля американские СМИ написали, что причиной снятия кандидатуры Науэрт стала няня ее детей, которая, будучи гражданкой Ямайки, находилась в США нелегально без рабочей визы.

С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.