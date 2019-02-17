В СЖР ответили на отказ Порошенко от интервью российским СМИ

Отказ президента Украины Петра Порошенко от интервью российским СМИ снова доказывает несоответствие действий главы государства его заявлениям, заявил «РИА Новости» секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

«На словах декларируя приверженность неким общеевропейским ценностям, в числе которых постоянно упоминаются свобода слова и СМИ, на деле украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение этими ценностями, особенно в отношении наших коллег», — прокомментировал представитель общественной организации.

По мнению Шафира, данный инцидент является очередным нарушением прав журналистов на Украине, а Порошенко ведет себя так же, как и остальные украинские чиновники и представители силовых структур.

Накануне, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции лидер Украины отказал представителю телеканала «Россия 1» в интервью. Порошенко добавил, что будет разговаривать с российскими СМИ лишь после того, как они извинятся перед Украиной. После этого охранник украинского президента начал отталкивать журналиста, удерживая при этом его руку с микрофоном.