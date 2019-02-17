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В СЖР ответили на отказ Порошенко от интервью российским СМИ

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Фото: Global Look Press/Tobias Hase
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Отказ президента Украины Петра Порошенко от интервью российским СМИ снова доказывает несоответствие действий главы государства его заявлениям, заявил «РИА Новости» секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

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«На словах декларируя приверженность неким общеевропейским ценностям, в числе которых постоянно упоминаются свобода слова и СМИ, на деле украинские власти регулярно демонстрируют тотальное пренебрежение этими ценностями, особенно в отношении наших коллег», — прокомментировал представитель общественной организации.

По мнению Шафира, данный инцидент является очередным нарушением прав журналистов на Украине, а Порошенко ведет себя так же, как и остальные украинские чиновники и представители силовых структур.

Накануне, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции лидер Украины отказал представителю телеканала «Россия 1» в интервью. Порошенко добавил, что будет разговаривать с российскими СМИ лишь после того, как они извинятся перед Украиной. После этого охранник украинского президента начал отталкивать журналиста, удерживая при этом его руку с микрофоном.

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