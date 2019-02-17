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Следком в Таганроге проверяет действия юриста авиакомплекса имени Бериева

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В Таганроге проводится доследственная проверка в отношении юриста авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Махмудова Сагиля Рагим Оглы по делу о вымогательстве и мошенничестве против подозреваемого в отравлении сотрудников завода Владислава Шульги, рассказал RostovGazeta сам Шульга.

В октябре 2017 года произошло ДТП, в результате которого, как утверждает Махмудов, Шульга снес зеркало его автомобиля и скрылся с места аварии. 

«Он требовал с меня 20 тыс. (рублей. — Прим. ред.) за разбитое якобы зеркало, он имитировал эту аварию. Впоследствии именно это ДТП Махмудов использовал против меня в качестве мотива для отравления сотрудников завода таллием. Я обратился в следственный комитет с заявлением, сейчас проводится доследственная проверка в отношении него по статьям «Вымогательство, совершенном группой лиц по предварительному сговору» и «Мошенничество»», — рассказал Шульга.

Напомним, скандальный инцидент на предприятии произошел 2 марта 2018 года. У работников завода диагностировано отравление таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам. Люди жаловались на выпадение волос, ухудшение зрения, изменение цвета лица и тремор рук. От действия вещества пострадали, по разным данным, от 27 до 37 человек, но массовое отравление не привело к смертельным исходам.

Спустя более месяца полиция задержала подозреваемого виновника отравления. Им оказался 37-летний сотрудник предприятия. Ранее экспертиза показала, что Шульга страдает шизофренией.

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