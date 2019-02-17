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Уехавшего с места смертельной аварии водителя поймали в Казани

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В Советском районе Казани на Сибирском тракте произошло смертельное ДТП с участием Mazda CX-7. В районе перекрестка с улицей Журналистов автомобиль сбил пешехода, который шел вдоль дороги.

Водитель скрылся с места трагедии. Пострадавший умер во время транспортировки в больницу. Машину нашли в поселке Нагорный. Подозреваемый задержан, пишет InKazan.ru. Согласно предварительным данным, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По словам водителя, он пытался догнать другой автомобиль и не заметил пешехода. 

Ранее в Казани возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Фигурантом по нему проходит водитель иномарки, который наехал на полицейского и протащил его несколько десятков метров. По предварительной информации, на проспекте Ибрагимова экипаж ДПС пытался остановить Chevrolet Cobal, который ехал по встречной полосе и проехал на красный сигнал светофора.

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