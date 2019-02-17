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Пушкинский фестиваль завершится спектаклем «Смотритель»

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В воскресенье, 17 февраля, XXVI Пушкинский театральный фестиваль в Пскове завершится спектаклем Великолукского драматического театра по мотивам произведений А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина «Смотритель».

Режиссер постановки Юрий Печенежский приехал в Великие Луки из Москвы со своей командой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль начнется в 18:00.

Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. Это единственный театральный форум, который сочетает в себе теорию и практику постижения театра Пушкина. За годы проведения на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Англии, Швейцарии, Голландии, Шотландии, Германии, Эстонии, Латвии и других стран.

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