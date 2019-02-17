Криминалисты СК выехали на место обрушения в вузе Петербурга
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения в Университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Об этом 17 февраля официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила ТАСС.
Специалисты проведут необходимые действия, чтобы установить наиболее полную картину происшедшего.
Сейчас следствие изучает техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ.
16 февраля в пятиэтажном здании университета обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж.
В качестве предварительной причины произошедшего МЧС называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело.
Погибших и пострадавших нет. Всего из здания вывели 86 человек. Абитуриентка университета рассказала, что преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время обрушения.