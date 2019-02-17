Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной»

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) никогда не будут прежними, такими, как до вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK.

«Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет», — отметил Кравчук.

Он также рассказал, что, независимо от того, за кем будет власть на Украине, жители Донбасса будут требовать больше прав, свободы и независимости. Бывший президент добавил, что Киеву следует опираться на мировой опыт, чтобы разрешить ситуацию и сделать предложение региону.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

12 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил США свой план по возвращению Донбасса под контроль киевских властей. Согласно инициативе, указанный участок территории берут под свой контроль украинские пограничники при поддержке международных миротворцев, правопорядок и законность обеспечивают национальная полиция, нацгвардия Украины и мониторинговая миссия.

После, на территории проведут местные выборы, восстановят работу государственных институтов и правоохранительных органов Украины.

Аваков полагает, что, когда жители Донбасса увидят, что власти способны обеспечить надлежащее качество жизни, все территории вернутся к Украине.