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Медведев рассказал о своем оптимизме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему он по жизни является больше оптимистом.

«Я должен быть оптимистом, поскольку если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм», — прокомментировал политик слова журналистки телеканала НТВ о том, что риторика Медведева содержит много оптимизма, хотя чиновникам его уровня полагается быть реалистами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что необходимо максимально сблизить доходы россиян в городах и в деревнях.

12 февраля в ходе заседания Дмитрий Медведев напомнил членам Совета Федерации о правильном ударении в слове «свёкла», а также рассказал о проблемах в этой сельскохозяйственной отрасли.

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