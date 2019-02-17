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Пассажир упал на рельсы метро в Москве

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Фото: соцсети
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На станции «Рязанский проспект» Московского метрополитена человек упал под прибывающий поезд, сообщает 17 февраля РЕН ТВ.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Инцидент произошел примерно в 13:10. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов, пишет столичное метро в Twitter.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На станции работают сотрудники полиции.

12 февраля на станции метро «Славянский бульвар» на рельсы упал 52-летний мужчина — он потерял равновесие и оступился. Пассажиру удалось выжить. Дежурившие на станции сотрудники УВД вызвали ему скорую помощь, а для извлечения пострадавшего с жесткого пути сняли напряжение, которое восстановили через девять минут.

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