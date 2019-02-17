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Мужчина ранил жителя Подмосковья в центре столицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полиция задержала мужчину, ранившего жителя Подмосковья в одном из московских клубов, сообщается 17 февраля на сайте ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в заведении на Новом Арбате, где между двумя мужчинами разгорелся конфликт. Уточняется, что один из участников ссоры напал на своего 20-летнего оппонента с предметом, похожим на нож. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

25-летний подозреваемый задержан. Во время досмотра у него обнаружен складной нож. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее 17 февраля в центре Москвы прохожий спровоцировал драку с сотрудником службы охраны. В ходе потасовки они упали на землю, после чего зачинщик конфликта погиб. Причина его смерти устанавливается.

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