Компенсацию за вырубку деревьев в Воронеже признали недействительной

Верховный суд признал недействующим требование положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений в Воронеже, предусматривающее двойную компенсацию за срубленные деревья в черте города.

Компания «Строймаркет-Черноземье» в апелляционной жалобе оспорила соответствующую статью, так как мэрия запретила уничтожить 130 сосен в полосе отвода федеральной автодороги А134 по направлению из областного центра в сторону М4 «Дон», где будет создан ресторан. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Надзорные органы рекомендовали властям включить траты на озеленение в состав компенсационной стоимости. Сейчас чиновники с юристами продумывают соответствующие поправки.

В Нижегородской области запускают проект по мониторингу земель лесного фонда из космоса. Дистанционное наблюдение позволит выявлять незаконную вырубку деревьев. Пилотный проект реализуют в Сокольском, Семеновском и Шахунском лесничествах.